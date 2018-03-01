Кан
    -
    23:00
    01.03.18
    Стадион Мишель д′Орнано
    Олимпик Лион
      Кубок Франции • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Кан - Лион
      Кубок Франции - 1 марта 2018

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Кан – Олимпик Лион на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 1 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Патрис Гаранд или Бруно Женесио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кан – Олимпик Лион? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кан и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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