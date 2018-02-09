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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил 2-матчевый бан за удаление в игре с «Ренном»

Мбаппе получил 2-матчевый бан за удаление в игре с «Ренном»
Eurosport

10 ч. назад

Нападающий признал справедливость наказания.

19-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе грубо сыграл в полуфинале Кубка лиги с «Ренном» (3:2) против Исмаила Сарра и был удален. Дисциплинарный комитет французской лиги дисквалифицировал форварда на два матча.

Мбаппе признал правоту судьи и уже пропустил одну встречу. Теперь нападающий, для которого это удаление первое в карьере, не сыграет в чемпионате Франции со «Страсбуром» 17 февраля.

  • В этом сезоне на счету Мбаппе 9 голов и 8 ассистов в Лиге 1. Забьет ли он еще столько же?
  • Килиан перешел в «ПСЖ» из «Монако» летом-2017.

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