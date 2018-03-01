Goal: Килиан Мбаппе травмировался в матче против «Марселя» и рискует не сыграть с «Реалом»

«ПСЖ» разгромил во второй игре подряд «Марсель» со счетом 3:0 – на этот раз в четвертьфинале Кубка Франции. На прошлой неделе парижане выиграли с таким же счетом у марсельцев и потеряли нападающего Неймара. Теперь в игре против провансальцев сломался другой форвард – Килиан Мбаппе.

«Килиана ударили по голеностопу, и он попросил замену в перерыве», – цитирует главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери Goal. – Надеюсь, травма несерьезная».

На счету Мбаппе 16 голов в 31 матче во всех турнирах в этом сезоне.

В конце недели Неймар перенесет операцию на голеностопе и пропустит от 6 до 8 недель.

6 марта парижане примут «Реал». В первой игре сильнее оказался мадридский клуб (3:1).

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