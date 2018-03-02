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В финале Кубка Франции сыграет команда из третьего дивизиона
Это будет либо «Ле Эрбье», либо «Шамбли».
Во Франции прошла жеребьевка полуфиналов национального Кубка.
Как сообщил официальный твиттер турнира, в первой паре сыграют «ПСЖ» и «Кан», во второй – «Ле Эрбье» и «Шамбли», команды из третьего французского дивизиона.
- В четвертьфинале турнира «Ле Эрбье» оказался сильнее «Ланса» (0:0, по пенальти – 4:2), а «Шамбли» переиграл «Страсбур» (1:0).
- «Ле Эрбье» и «Шамбли» борются за выживание в третьей лиге, занимая 15-е и 16-е места соответственно. Всего в турнире выступают 17 команд.
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