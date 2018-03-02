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Основатель «Шамбли», пробившегося в полуфинал Кубка из третьего дивизиона, умер после триумфа клуба

Основатель «Шамбли», пробившегося в полуфинал Кубка из третьего дивизиона, умер после триумфа клуба
Eurosport

1 час назадОбновлено 18 мин. назад

Вместе с праздником пришли грустные новости.

Основатель футбольного клуба «Шамбли» Вальтер Лузи умер в госпитале через несколько часов после того, как его команда вышла в полуфинал Кубка Франции. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Лузи было 77 лет. Он создал «Шамбли» в 1989 году вместе со своими сыновьями Флавио и Бруно. Флавио исполняет обязанности президента клуба, Бруно – главного тренера.

«Это твоя победа. Игроки сделали это для тебя. Они были твоими игроками, твоими детьми. И они сделали фантастическую вещь в день, когда ты попрощался с нами», – говорится в обращении клуба.

  • В четвертьфинале Кубка «Шамбли» сделал «Страсбур» (1:0). Это лучшее кубковое достижение в истории клуба.
  • В третьей лиге Франции «Шамбли» занимает предпоследнее место.

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