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ФК Сет 34 - Лилль

Кубок Франции - 22 января 2019

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем ФК Сет 34 – Лилль на Eurosport.ru! 22 января 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ФК Сет 34 и Лилль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются ФК Сет 34 и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

