ФК Сет 34
    -
    23:00
    22.01.19
    Stade Louis Michel
    Лилль
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      ФК Сет 34 - Лилль
      Кубок Франции - 22 января 2019

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем ФК Сет 34 – Лилль на Eurosport.ru! 22 января 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ФК Сет 34 и Лилль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ФК Сет 34 и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0