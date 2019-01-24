Бастия
    -
    20:00
    24.01.19
    Стадион Арман-Сезари Фуриани
    Noisy Le Grand FC
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Бастия - Noisy Le Grand FC
      Кубок Франции - 24 января 2019

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Бастия – Noisy Le Grand FC на Eurosport.ru! 24 января 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бастия и Noisy Le Grand FC и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бастия и Noisy Le Grand FC, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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