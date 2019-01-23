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St Pryve St Hilaire - Ренн

Кубок Франции - 23 января 2019

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем St Pryve St Hilaire – Ренн на Eurosport.ru! 23 января 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу St Pryve St Hilaire и Ренн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются St Pryve St Hilaire и Ренн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

