Entente SSG
    -
    17:00
    02.02.19
    Stade Michel-Hidalgo
    Нант
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Entente SSG - Нант
      Кубок Франции - 2 февраля 2019

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Entente SSG – Нант на Eurosport.ru! 2 февраля 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vincent Bordot или Вахид Халилходжич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Entente SSG и Нант и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Entente SSG и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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