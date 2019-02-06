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Вилльфранш - ПСЖ

Кубок Франции - 6 февраля 2019

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Вилльфранш – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 6 февраля 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вилльфранш и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Вилльфранш и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

