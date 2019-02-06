Витре
    -
    20:30
    06.02.19
    Лион-ля-Дюшер
      Кубок Франции • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Витре - Лион-ля-Дюшер
      Кубок Франции - 6 февраля 2019

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Витре – Лион-ля-Дюшер на Eurosport.ru! 6 февраля 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Витре и Лион-ля-Дюшер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Витре и Лион-ля-Дюшер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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