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Ренн - Лилль

Кубок Франции - 6 февраля 2019

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Ренн – Лилль на Eurosport.ru! 6 февраля 2019 года в 23:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Жюльен Стефан или Кристоф Гальтье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ренн и Лилль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ренн и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

