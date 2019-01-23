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«Монако» больше не опозорится в Кубке Франции, потому что они уже вылетели

«Монако» больше не опозорится в Кубке Франции, потому что они уже вылетели
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 7 ч. назад

Монегасков выкинул клуб из второго дивизиона.

«Монако» вышел из борьбы за Кубок Франции на стадии 1/16 финала. Клуб Тьерри Анри уступил «Метцу» со счетом 1:3.

На кубковый матч Александр Головин внезапно вышел под десятым номером вместо 17-го. Русский полузащитник провел на поле 64 минуты и один раз пробил мимо ворот.

Первый – и сразу зрелищный гол в девятку в исполнении «Метца».

Честь монегасков в этом матче попытался спасти Радамель Фалькао...

Но тщетно.

Ньян пробил в пустые ворота и охарактеризовал степень безнадеги команды Анри.

  • Летом 2018-го Головин перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 млн евро.
  • «Метц» лидирует в таблице второго французского дивизиона, монегаски на предпоследнем в Лиге-1.

Головин чудовищно запорол момент и приготовился к ссылке в запас «Монако»

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