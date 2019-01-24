Главный тренер «Страсбура»: «Травма Неймара? Это вам не балет»

Главный тренер «Страсбура» Тьерри Лоре прокомментировал травму форварда «ПСЖ» Неймара в матче с командой Лиги 2 в рамках Кубка Франции.

«У каждой команды свои средства. Если вы будете играть против Неймара, то постарайтесь остановить его, посмотрев ему в глаза. Возможно, это собьет его с толку, кто знает. Неймар – феноменален, что тут говорить? Мы не хотели его травмировать. Просто бывают моменты, когда нужно сыграть чуть жестче. Извините, но это не балет! Я не думаю, что к травме привели те удары, которые он получил по ходу матча.

Я ничего не имею против Неймара. Но если он будет играть так против «Манчестер Юнайтед», то ему придется подниматься после каждого стыка, нужно это осознавать.

Является ли это основанием для того, чтобы бить Неймара по ногам? Я этого не говорил. Давай, пиши свою чушь!» – цитирует Лоре Le Figaro.

Предварительный диагноз Неймара – рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги.

Его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» под вопросом.

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