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Ловкач из «Дижона» окрасил скучный матч Кубка Франции голешником по шикарной дуге

Ловкач из «Дижона» окрасил скучный матч голешником по шикарной дуге
Eurosport

25 мин. назад

Минутка эстетического удовольствия.

«Дижон» расправился с «ИС Круа» в матче 1/8 финала Кубка Франции, а главным хайлайтом встречи стал гол в исполнении полузащитника Флорана Бальмона.

На 27-й минуте Бальмон получил передачу в 35 метрах и внезапно мощно приложился по мячу, который по дуге обогнул голкипера и влетел точно под перекладину. Этот мяч стал вторым в игре.

  • «Дижон» забил три безответных мяча и вышел в четвертьфинал.
  • Бальмон до «Дижона» выступал за «Лилль», «Ниццу» и «Лион».
  • Этот гол стал для 39-летнего ветерана первым в 13 матчах сезона-2018/19.
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