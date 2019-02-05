Ловкач из «Дижона» окрасил скучный матч Кубка Франции голешником по шикарной дуге

«Дижон» расправился с «ИС Круа» в матче 1/8 финала Кубка Франции, а главным хайлайтом встречи стал гол в исполнении полузащитника Флорана Бальмона.

На 27-й минуте Бальмон получил передачу в 35 метрах и внезапно мощно приложился по мячу, который по дуге обогнул голкипера и влетел точно под перекладину. Этот мяч стал вторым в игре.

«Дижон» забил три безответных мяча и вышел в четвертьфинал.

Бальмон до «Дижона» выступал за «Лилль», «Ниццу» и «Лион».

Этот гол стал для 39-летнего ветерана первым в 13 матчах сезона-2018/19.

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