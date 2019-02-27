Ди Мария умчался как электричка на рандеву с вратарем и элегантным парашютом перебросил бедолагу

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель ди Мария открыл счет на восьмой минуте матча Кубка Франции против «Дижона».

Аргентинец на скорости легко ушел от защитников и, не сближаясь с вратарем, перебросил его красивым парашютиком.

Парижский суперклуб разгромил «Дижон» со счетом 3:0 и вышел в полуфинал турнира. На счету аргентинского полузащитника дубль.

Три других полуфиналиста определятся в парах «Лион» – «Кан», «Ренн» – «Орлеан», и «Витре» – «Нант». Первые два матча пройдут 27 февраля, последний – 6 марта.

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