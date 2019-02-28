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Игрок «Ренна» Клеман Гренье сказал, что на нем не фолили, и судья отменил пенальти
Истинный джентльмен.
В матче 1/4 финала Кубка Франции «Ренн» выиграл у «Орлеана» со счетом 2:0.
На 40-й минуте при счете 0:0 полузащитник «Ренна» Клеман Гренье упал в штрафной площади, а судья встречи Амори Делерю назначил одиннадцатиметровый. После этого Гренье подошел к арбитру и сказал, что пенальти не было. Тот выслушал игрока и отменил решение.
«Я не хотел симулировать. Судья увидел мое падение и свистнул, но я сказал ему, что защитник «Орлеана» не фолил», – приводит слова Гренье L'Equipe.
- «Ренн» никогда не становился чемпионом Франции, но дважды выигрывал национальный Кубок – в 1965 и 1971 годах.
- В 1/8 финала Лиги Европы «Ренн» сыграет с лондонским «Арсеналом».
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