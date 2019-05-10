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Неймар получил 3-матчевую дисквалификацию за избиение фаната

Неймар получил 3-матчевую дисквалификацию за избиение фаната
Eurosport

10/05/2019 в 14:06

Еще и легко отделался.

Французская федерация футбола определилась с наказанием для форварда «Пари Сен-Жермен» Неймар за удар фаната во время награждения после финала Кубка Франции.

Бразильский нападающий получит дисквалификацию на три матча во всех французских турнирах, сообщает сайт Федерации.

  • За действия во время награждения Неймар мог получить восьмиматчевый бан.
  • «ПСЖ» проиграл финал Кубка Франции «Ренну» по пенальти.
  • Неймар забил 22 гола в 27 официальных матчах за «ПСЖ» в сезоне-2018/19.

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