Французская федерация футбола определилась с наказанием для форварда «Пари Сен-Жермен» Неймар за удар фаната во время награждения после финала Кубка Франции.

Бразильский нападающий получит дисквалификацию на три матча во всех французских турнирах, сообщает сайт Федерации.

За действия во время награждения Неймар мог получить восьмиматчевый бан.

«ПСЖ» проиграл финал Кубка Франции «Ренну» по пенальти.

Неймар забил 22 гола в 27 официальных матчах за «ПСЖ» в сезоне-2018/19.

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