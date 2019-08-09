Инцидент произошел в апреле после финала Кубка Франции, в котором «ПСЖ» проиграл «Ренну» по пенальти после ничьей 2:2 в основное время. Парижане поднимались на трибуну за серебряными медалями, когда Неймар вступил в перепалку с одним из фанатов.

Мужчины обменялись парой фраз, после чего бразилец пихнул собеседнику в подбородок и пошел дальше. Игроку впаяли трехматчевую дисквалификацию.

Судя по всему, болельщик не забыл обиды. Как сообщает L'Equipe, фанат подал на футболиста в суд.

Неймар лишь недавно оправдался по делу об изнасиловании. Ней сумел доказать, что секс с предполагаемой жертвой был по обоюдному согласию.

Неймара все лето связывают с возвращением в «Барселону».

По последним сообщениям, у каталонцев не хватает денег на покупку игрока.

Мбаппе выпихнул Неймара из кадра во время чемпионского фото

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