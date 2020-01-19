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Марсель Консола - Ренн

Кубок Франции - 19 января 2020

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Марсель Консола – Ренн на Eurosport.ru! 19 января 2020 года в 19:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Марсель Консола и Ренн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Марсель Консола и Ренн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

