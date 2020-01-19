Марсель Консола
    -
    19:15
    19.01.20
    Парсемэн
    Ренн
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Марсель Консола - Ренн
      Кубок Франции - 19 января 2020

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Марсель Консола – Ренн на Eurosport.ru! 19 января 2020 года в 19:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Марсель Консола и Ренн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Марсель Консола и Ренн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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