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Pau - Бордо

Кубок Франции - 16 января 2020

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Pau – Бордо на Eurosport.ru! 16 января 2020 года в 22:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Pau и Бордо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Pau и Бордо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

