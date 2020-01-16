Pau
    -
    22:55
    16.01.20
    Nouveau stade de Pau
    Бордо
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Pau - Бордо
      Кубок Франции - 16 января 2020

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Pau – Бордо на Eurosport.ru! 16 января 2020 года в 22:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Pau и Бордо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Pau и Бордо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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