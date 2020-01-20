St Pryve St Hilaire
    -
    22:55
    20.01.20
    Stade de la Source
    Монако
      Кубок Франции • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      St Pryve St Hilaire - Монако
      Кубок Франции - 20 января 2020

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем St Pryve St Hilaire – Монако на Eurosport.ru! 20 января 2020 года в 22:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Baptiste Ridira или Роберт Гонсалес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу St Pryve St Hilaire и Монако и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются St Pryve St Hilaire и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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