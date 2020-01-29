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СА Эпиналь - Лилль

Кубок Франции - 29 января 2020

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем СА Эпиналь – Лилль на Eurosport.ru! 29 января 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СА Эпиналь и Лилль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются СА Эпиналь и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

