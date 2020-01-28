Belfort
    -
    20:30
    28.01.20
    Монпелье
      Кубок Франции • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Belfort - Монпелье
      Кубок Франции - 28 января 2020

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Belfort – Монпелье на Eurosport.ru! 28 января 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Belfort и Монпелье и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Belfort и Монпелье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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