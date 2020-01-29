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Марсель - Страсбур

Кубок Франции - 29 января 2020

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Олимпик Марсель – Страсбур на Eurosport.ru! 29 января 2020 года в 23:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Андре Виллаш-Боаш или Тьерри Лоре? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Марсель и Страсбур и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Олимпик Марсель и Страсбур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

