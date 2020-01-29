Pau
    -
    20:30
    29.01.20
    Stade du Hameau
    Пари Сен-Жермен
      Кубок Франции • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Pau - ПСЖ
      Кубок Франции - 29 января 2020

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Pau – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 29 января 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Pau и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Pau и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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