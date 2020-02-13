СА Эпиналь
    -
    23:00
    13.02.20
    Стадион Марсель Пико
    Сент-Этьен
      Кубок Франции • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      СА Эпиналь - Сент-Этьен
      Кубок Франции - 13 февраля 2020

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем СА Эпиналь – Сент-Этьен на Eurosport.ru! 13 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ксавье Коллен или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СА Эпиналь и Сент-Этьен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются СА Эпиналь и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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