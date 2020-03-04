Олимпик Лион
    -
    23:10
    04.03.20
    Стад де Люмьер
    Пари Сен-Жермен
      Кубок Франции • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Лион - ПСЖ
      Кубок Франции - 4 марта 2020

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Олимпик Лион – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 4 марта 2020 года в 23:10 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Руди Гарсия или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Лион и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпик Лион и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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