Сент-Этьен
    -
    22:55
    05.03.20
    Стад Жоффруа-Гишар
    Ренн
      Кубок Франции • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Сент-Этьен - Ренн
      Кубок Франции - 5 марта 2020

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Сент-Этьен – Ренн на Eurosport.ru! 5 марта 2020 года в 22:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Клод Пюэль или Жюльен Стефан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Этьен и Ренн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сент-Этьен и Ренн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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