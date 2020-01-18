В субботу 18 января «Эпиналь» сыграет в 1/16 Кубка Франции с «Сен-Пьерруазом». Хозяева выступают в третьем французском дивизионе, а гости – в чемпионате Реюньона.

Вы могли слышать об этом месте, если когда-нибудь планировали отпуск в Индийском океане. Если нет, то просто знайте – это французский остров, который находится очень далеко от материковой части страны. Между ними почти 10 тысяч километров или 11 часов на самолете. Именно столько преодолевают футболисты «Сен-Пьерруазом» перед (и после) каждым матчем в национальном Кубке, а их было немало – команда-ноунэйм оказалась в числе 32 лучших клубов турнира. «Сен-Пьерруаз» – лишь второй клуб в истории Кубка Франции, базирующийся вне страны и добравшийся до 1/16.

И все же, островной клуб – не блеклый коллектив без истории. В нем начинал карьеру Димитри Пайет, обладатель «Золотого мяча» Жан-Пьер Папен сыграл за островитян несколько матчей. Роже Милла провел в «Сен-Пьерруазе» сезон перед ЧМ-1990, куда поехал со сборной Камеруна под руководством Валерия Непомнящего. Экс-страйкер «Ливерпуля» Флоран Синама-Понголь начал карьеру в клубе с Реюньона, в 2005-м взял с «красными» Лигу чемпионов, а в 2019-м вернулся в родную команду и завершил карьеру.

«Пьерруаз» побеждал в локальном чемпионате пять лет кряду, но это ничто в сравнении с их кубковым достижением текущего сезона. В последнем раунде они обыграли «Ньор» – команду из второго французского дивизиона. 18 января им предстоит сыграть с любительским «Эпиналем» – возможно, сказка на этом не закончится.

Команда отправляется на матчи Кубка за неделю, чтобы избежать джетлага и как следует подготовиться к игре. Удивительно, но за клубом следует множество локальных фанатов. Бывший игрок английского «Блэкпула» Эллиот Грандин выступал в АПЛ, но восхищается выездной поддержкой команды с маленького острова. «Местные без ума от футбола. Стадион в Ниорте был полон людей из Реюньона, и я весь матч думал что-то вроде: «Вау, я знаю этого парня – он приходит на каждый домашний матч. Я знаю этого парня и того парня тоже». Они поют, танцуют, и каждый раз, когда мы играем во Франции, стадион полон людей из Реюньона – это безумие. Я не знаю, как они добираются, но они продолжают следовать за нами.

Победа над «Ньором» – просто сумасшествие. Во всех СМИ говорили о матче. Такого никогда не случалось, так что мы сделали важную вещь. Люди счастливы, потому что это необычная история. Это здорово, ведь о футболе Реюньона мало кто знает, так что это отличная возможность для игроков показать свой талант – именно это мы и сделали. Теперь нас воспринимают серьезно.

Для острова это уже историческое достижение – пройти в 1/16, но мы сделаем все, чтобы выйти в следующий раунд», – цитирует футболиста BBC.

Клуб попал в заголовки по всему миру – уже довольно круто, учитывая, что им нужно преодолевать примерно половину планеты ради каждой игры. Если они пройдут «Эпиналь» – то скорее всего попадут на один из крупных французских клубов, но даже если этого не случится – у скромной островной команды уже есть неплохой повод для гордости.

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