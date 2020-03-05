Eurosport
Мбаппе убежал со своей половины поля и гениально приговорил «Лион»
Парижане вышли в финал Кубка Франции.
«ПСЖ» обыграл «Лион» в полуфинале Кубка Франции – 5:1.
Хет-трик оформил французский нападающий Килиан Мбаппе. Особенно крутым вышел второй мяч страйкера – он разогнался со своей половины поля, унизил двоих оппонентов и пробил мимо вратаря с нескольких метров.
- В финале «Париж» сыграет с победителем пары «Сент-Этьен» – «Ренн».
- Помимо Килиана за «ПСЖ» забили по голу Неймар и Сарабия.
Мбаппе или вся сборная России? Угадай, кто дороже