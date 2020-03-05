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Мбаппе убежал со своей половины поля и гениально приговорил «Лион»

Мбаппе убежал со своей половины поля и гениально приговорил «Лион»
Eurosport

1 час назад

Парижане вышли в финал Кубка Франции.

«ПСЖ» обыграл «Лион» в полуфинале Кубка Франции – 5:1.

Хет-трик оформил французский нападающий Килиан Мбаппе. Особенно крутым вышел второй мяч страйкера – он разогнался со своей половины поля, унизил двоих оппонентов и пробил мимо вратаря с нескольких метров.

  • В финале «Париж» сыграет с победителем пары «Сент-Этьен» – «Ренн».
  • Помимо Килиана за «ПСЖ» забили по голу Неймар и Сарабия.

Мбаппе или вся сборная России? Угадай, кто дороже

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