Килиан Мбаппе получает травму в финале Кубка Франции
Фото: Getty Images
Из-за столь дикого фола на поле вспыхнула драка.
Финал Кубка Франции-2019/20 был омрачен серьезной травмой нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
На 31-й минуте капитан «Сент-Этьена» Лоик Перрин пошел в подкат против 21-летнего француза, но не попал по мячу и врезался коленом сопернику в голеностоп, который страшно изогнулся. Мбаппе не смог продолжить матч, а Перрин получил прямую красную карточку.
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Партнеры Килиана собственноручно попытались наказать обидчика за грубость.
- В августе «ПСЖ» должен сыграть против «Аталанты» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
- Лига 1 – единственный чемпионат из Биг-5, который досрочно завершил сезона, «ПСЖ» был признан чемпионом.
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