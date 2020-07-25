Килиан Мбаппе и Эммануэль Макрон
Фото: Getty Images
Килиан надеется на лучшее.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вышел на награждение Кубком Франции после победы над «Сент-Этьеном» на костылях.
– Все равно немного болит, – сказал он президенту Франции Эммануэлю Макрону.
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– Как думаешь, есть перелом?
– Думаю, нет, – ответил 21-летний Мбаппе. Его разговор с политиком цитирует RMC Sport.
«В последних трех играх с «Сент-Этьеном» они каждый раз получали красную карточку в первые 30 минут, – сетует главный тренер парижан Томас Тухель. – И это не в конце игры, когда футболисты устали! Сегодня это началось с Неймара и закончилось Мбаппе. Конечно, я обеспокоен травмой Килиана. Все, кто видели этот фол, обеспокоены».
- «ПСЖ» победил «Сент-Этьен» со счетом 1:0 благодаря голу Неймара.
- В августе «ПСЖ» должен сыграть против «Аталанты» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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