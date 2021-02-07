Лё Пюи Фут 43 Овернь
    -
    15:30
    07.02.21
    FC Aurillac Arpajon CA
      Кубок Франции • 7th Round
      Плей-офф
      Перед матчем

      Лё Пюи Фут 43 Овернь - FC Aurillac Arpajon CA

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Лё Пюи Фут 43 Овернь – FC Aurillac Arpajon CA на Eurosport.ru! 7 февраля 2021 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лё Пюи Фут 43 Овернь и FC Aurillac Arpajon CA и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лё Пюи Фут 43 Овернь и FC Aurillac Arpajon CA, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет