Андрезьё
    -
    16:00
    06.02.21
    Вилльфранш
      Кубок Франции • 7th Round
      Плей-офф
      Перед матчем

      Андрезьё - Вилльфранш

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Андрезьё – Вилльфранш на Eurosport.ru! 6 февраля 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Андрезьё и Вилльфранш и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Андрезьё и Вилльфранш, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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