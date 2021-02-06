Седан Арденн
    -
    16:00
    06.02.21
    Стадион Луи Дюгоге
    СА Эпиналь
      Кубок Франции • 7th Round
      Плей-офф
      Перед матчем

      Седан Арденн - СА Эпиналь

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Седан Арденн – СА Эпиналь на Eurosport.ru! 6 февраля 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Седан Арденн и СА Эпиналь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Седан Арденн и СА Эпиналь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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