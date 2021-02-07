Belfort
    -
    16:00
    07.02.21
    Stade Roger-Serzian
    Луан-Кюисо
      Кубок Франции • 7th Round
      Плей-офф
      Перед матчем

      Belfort - Луан-Кюисо

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Belfort – Луан-Кюисо на Eurosport.ru! 7 февраля 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Belfort и Луан-Кюисо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Belfort и Луан-Кюисо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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