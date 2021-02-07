Сомюр
    -
    15:30
    07.02.21
    Венде Фонтенай Фут
      Кубок Франции • 7th Round
      Плей-офф
      Перед матчем

      Сомюр - Венде Фонтенай Фут

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Сомюр – Венде Фонтенай Фут на Eurosport.ru! 7 февраля 2021 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сомюр и Венде Фонтенай Фут и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сомюр и Венде Фонтенай Фут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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