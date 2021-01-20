Тулуза - Шамуа Ниор

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Тулуза – Шамуа Ниор на Eurosport.ru! 20 января 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Патрис Гаранд или Sébastien Desabre? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тулуза и Шамуа Ниор и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Тулуза и Шамуа Ниор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

