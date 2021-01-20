Клермон
    -
    15:45
    20.01.21
    Стадион Габриэль Монпье
    Гренобль
      Кубок Франции • 8th Round
      Плей-офф
      Перед матчем

      Клермон - Гренобль

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Клермон – Гренобль на Eurosport.ru! 20 января 2021 года в 15:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Паскаль Гастьен или Филипп Хиншбергер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Клермон и Гренобль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Клермон и Гренобль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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