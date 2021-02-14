Седан Арденн
    -
    15:30
    14.02.21
    Стадион Луи Дюгоге
    FC Saint-Méziéry
      Кубок Франции • 8th Round
      Плей-офф
      Перед матчем

      Седан Арденн - FC Saint-Méziéry

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Седан Арденн – FC Saint-Méziéry на Eurosport.ru! 14 февраля 2021 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Седан Арденн и FC Saint-Méziéry и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Седан Арденн и FC Saint-Méziéry, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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