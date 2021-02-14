OS Aire-sur-la-Lys - АК Амьен

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем OS Aire-sur-la-Lys – АК Амьен на Eurosport.ru! 14 февраля 2021 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу OS Aire-sur-la-Lys и АК Амьен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются OS Aire-sur-la-Lys и АК Амьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

