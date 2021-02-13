Кевийи - ФК Руан

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Кевийи – ФК Руан на Eurosport.ru! 13 февраля 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кевийи и ФК Руан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Кевийи и ФК Руан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

