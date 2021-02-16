Ле Эрбье
    -
    2:00
    16.02.21
    Stade Massabielle
    Лаваль
      Кубок Франции • 8th Round
      Плей-офф
      Перед матчем

      Ле Эрбье - Лаваль

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Ле Эрбье – Лаваль на Eurosport.ru! 16 февраля 2021 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ле Эрбье и Лаваль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ле Эрбье и Лаваль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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