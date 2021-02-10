Ним
    -
    19:00
    10.02.21
    Костьер
    Ницца
      Кубок Франции • 1/32 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Ним - Ницца

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Ним – Ницца на Eurosport.ru! 10 февраля 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Pascal Plancque или Adrian Ursea? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ним и Ницца и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ним и Ницца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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