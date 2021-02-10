Страсбур - Монпелье

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Страсбур – Монпелье на Eurosport.ru! 10 февраля 2021 года в 16:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Тьерри Лоре или Мишель Тер-Закарян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Страсбур и Монпелье и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Страсбур и Монпелье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

