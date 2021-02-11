Сошо
    -
    20:45
    11.02.21
    Стадион Бональ
    Сент-Этьен
      Кубок Франции • 1/32 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Сошо - Сент-Этьен

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Сошо – Сент-Этьен на Eurosport.ru! 11 февраля 2021 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Омар Даф или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сошо и Сент-Этьен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сошо и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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