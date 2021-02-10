Кан
    -
    23:05
    10.02.21
    Стадион Мишель д′Орнано
    Пари Сен-Жермен
      Кубок Франции • 1/32 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Кан - ПСЖ

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Кан – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 10 февраля 2021 года в 23:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Паскаль Дюпра или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кан и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кан и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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