Нант
    -
    16:45
    10.02.21
    Стадион Ла Бужуар
    Ланс
      Кубок Франции • 1/32 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Нант - Ланс

      Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем Нант – Ланс на Eurosport.ru! 10 февраля 2021 года в 16:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Jean-Claude Suaudeau или Франк Хайсе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нант и Ланс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нант и Ланс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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