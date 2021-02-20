АС Ред Стар 93 - Кевийи

Футбол, Кубок Франции. Следите за матчем АС Ред Стар 93 – Кевийи на Eurosport.ru! 20 февраля 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АС Ред Стар 93 и Кевийи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются АС Ред Стар 93 и Кевийи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

